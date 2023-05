Kike Sarasola y Carlos Marrero se separan. El empresario hotelero y su marido han decidido tomar caminos separados tras más de 30 años de relación, 16 de matrimonio y dos hijos en común. Kike Sarasola ha confirmado a 'Vanitatis' su ruptura y deja claro que no hay terceras personas. "No hay terceras personas en nuestras vidas y sí un desgaste que no hemos podido superar. Carlos ha sido mi pareja durante muchos años y ahora tomamos caminos diferentes en el aspecto afectivo, pero no como padres. Vamos a seguir trabajando juntos y compartiendo la vida con nuestros dos hijos, que es lo más importante para los dos. Y que no lo pasen mal por nuestra decisión", aseguró.

Kike Sarasola sobre su separación: "Necesitábamos nuestro espacio para cada uno"

Kike Sarasola reconoce que es una situación triste y complicada que venían arrastrando desde hacía un tiempo y que ya no comparten techo. "El covid nos ha pasado factura y necesitábamos nuestro espacio y tiempo para cada uno" y reconoce que, los 30 años que han pasado como pareja, han sido muy felices.

Gtres

Kike Sarasola insiste que su separación de Carlos Marrero es amistosa y que, aunque ya no vivan juntos, si que sus domicilios están muy cerca lo que facilita a ambos el cuidado de sus hijos. "Seguiremos compartiendo muchas cosas de la vida cotidiana de los niños" dice el empresario. Kike y Carlos tienen claro que, a pesar de que ya no son pareja, sus hijos son lo más importante para ambos. Su ruptura llega después de 30 años de relación. Kike Sarasola siempre ha hablado maravillas de su pareja y, tras la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, decidieron formalizar su relación el 26 de octubre de 2006 con una gran boda en Madrid a la que acudieron numerosos rostros conocidos como Felipe González o Eugenia Martínez de Irujo. Después, gracias a la gestación subrogada como otros famosos, fueron padres de dos niños: Aitana y Enrique que son su máxima prioridad.