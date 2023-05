En el último programa de 'Mask Singer' se desenmascaraba a dos famosos. El primero el salir era 'El Rubius', que se escondía bajo la máscara de 'Tigre'. El segundo era, nada más y nada menos, que Feliciano López. El tenista se escondía bajo la máscara de 'Esqueleto' sorprendiendo mucho al jurado y al público. "Ha sido toda una experiencia, porque era imposible cuadrar fechas. Estamos todos los días fuera. Este programa es uno de esos que sabía que si me surgía la oportunidad lo haría. Me apetecía conocer un lado diferente de mí, venir aquí y pasármelo bien", aseguraba Feliciano, agregando que ningún familiar o amigo sabía de su participación en 'Mask Singer, excepto su mujer Sandra Gago. Una de las primeras reacciones a esta participación ha sido su ex, Alba Carrillo, que le ha tirado alguna que otra pullita por sus redes sociales.

"Antes no podía por razones obvias (trabajaba en programa de Telecinco), pero me encanta este programa y lo he visto siempre. No sabía por supuesto que iba, no tengo trato con él y no tengo a nadie en común. No sabía que iba a ir", eran las primeras palabras de la ex colaboradora.

"Mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó. Me pareció lo más divertido que le he visto nunca a la criatura. Debió de hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió dormir la noche anterior... Lo hizo bien, las cosas como son... para ser un deportista que no ha cantado ni hecho así cosas en la vida, Le vi divertido", pero también le ha lanzado alguna crítica: "No me gustó que dijera muchas palabrotas como para parecer más... pero bueno, se lo vamos a perdonar por esta vez", en relación con su vocabulario.