Alba Carrillo ha confirmado el rumor que llevaba días rondando por todas las redacciones: Mediaset no quiere que trabaje más en sus espacios y ya no forma parte de la plantilla de colaboradores de la cadena de Fuencarral. La modelo llevaba un tiempo sin ser convocada por 'Ya es mediodía', espacio en el que colaboraba y que produce Unicorn. Así que habló con la productora y estos le comunicaron lo que ya imaginaba, que pertenecía al grupo de 'vetados' por la nueva dirección de Mediaset. Aunque la productora habría intentado meterla en plantilla, finalmente el acuerdo no se ha producido y Alba Carrillo ha anunciado en sus redes que comienza "un nuevo ciclo" en su vida.

Lo ha hecho como es habitual en ella, con total naturalidad y poniendo la nota de humor (en este caso, dulce) a su 'comunicado'. Junto a un reels en el que prueba un dulce que colorea la lengua -"como un sugus gigante para que lo entendáis los de mi generación, cuenta", Alba escribe: "Lo primero: Agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos ¡y espero que me acompañéis! ¡Nada me haría más feliz! Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería que a Lucas le apetecía mucho: Roll-ups con helado!!! Gracias por quererme. Es mútuo".

Alba Carrillo, arropada por sus seguidores

La modelo y empresaria tiene el apoyo de su familia y posiblemente también de su 'novio' el trompetista Rubén Simeó. Son muchos los seguidores de las actriz los que consideran que detrás se su despido está el supuesto affaire que tuvo con Jorge Pérez, en el que sí confía la cadena y sigue colaborando en espacios como 'Supervivientes'. "Espero que hagan una nueva cadena de TV con todas las personas valiosas que están dejando de salir y que no entiendo por qué no estarán para luego dejar gente gris con tono de voz aburrido", "No entiendo nada. Hay colaboradores que no valen una ... y quien vale como tú no la renuevan o cancelan su contrato", "Eres la bomba! Sin ti no será lo mismo" son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido Alba en su post.

Además de colaboradora en varios programas de Telecinco, Alba Carrillo también tenía un podcast en Mtmad, 'Nos hemos liado', en el que realizó divertidas y comprometidas entrevistas a Lydia Lozano, Dulceida y Marta López Álamo, entre otros.