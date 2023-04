Solo unas horas después de que la colaboradora de 'Ya es mediodía' negara que mantenía una relación Alejandro Pérez de 'La isla de las tentaciones' y asegurara que estaba conociendo a una persona ha compartido en sus redes socialesCuando saltó el rumor de un posible romance entre Alba y Alejandro, la colaboradora aclaró que entre ellos no había nada y que solo habían ido un día a comer juntos. "Yo sigo mi camino... Estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad", aseguró dejando en el aire que estaba iniciando una nueva relación.

Ahora, solo unas horas después de asegurar que estaba conociendo a una persona, Alba Carrillo ha compartido unas fotos con el trompetista Rubén Simeó calificándolo de 'novio'. ¿Es el joven el nuevo ocupante de su corazón o una manera de la colaboradora de desviar la atención de su verdadero nuevo amor? "Buenas noches. Hoy es el cumpleaños de mi nuevo novio, di algo novio" dice la ex de Fonsi Nieto en los Stories que ha compartido. "Es un placer estar aquí, he venido para quedarme" cuenta el músico.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Alba Carrillo y Rubén Simeó han compartido risas y complicidad en la cena para dos que disfrutaron para celebrar el cumpleaños del músico. "¿Puedes contarle a nuestro venerable público qué regalo de mierda te he hecho?" le pregunta ella a Rubén. "No es de mierda es súper bonito y me hace mucha ilusión. Es un disco de vinilo, de jazz iba a ser de trompeta ¿no? pero ha habido un problemita" y ella cuenta que lo compró pensando que era de trompeta pero, al llegar a casa, su padre le dijo que era un saxofón. "A su favor he de decir que la barra de metal que había al principio era bastante engañosa pero aún así falta grave", dice entre risas el música y ella le pregunta si toca bien algún instrumento que no sea la trompeta. "Bueno, lo sabes", le contesta él aunque ella aclara "No hijo no no me metas en líos ¿quién sabe?", son sus palabras. ¿Son algo más que buenos amigos? Solo Alba y Rubén tienen la respuesta.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El trompetista Rubén Simeó, el nuevo 'novio' de Alba Carrillo

Lo que sí es evidente es que entre Alba Carrillo y Rubén Simeó hay mucha química y que, en las últimas semanas, han compartido varios planes. En los mismos Stories de la celebración del cumpleaños del trompetista, cuentan que estuvieron juntos en la ópera y, en el perfil de Instagram del músico, podemos ver cómo la colaboradora de 'Ya es mediodía' fue una de las asistentes al concierto que 'Simant Dúo', del que forma parte el trompetista, dio en Madrid el pasado 25 de febrero. Además, en los posts del músico más antiguos se pueden leer varios comentarios que Alba ha hecho a lo largo de los meses. "Brutal" escribió hace 34 semanas en un recital improvisado del joven en su casa. Rubén Simeó es uno de los trompetistas españoles más prestigiosos del momento. Nació en Vigo en 1992 y, desde pequeño, demostró una habilidad inusual con este instrumento de viento. Ha ganado grandes premios internacionales como el premio Europeo de la Cultura en 2008 y tiene varios discos, el primero lo grabó con solo 12 años. Recorre el mundo con su música y ha tocado con las principales orquestas mundiales.