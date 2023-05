Gema López, Kiko Hernández y María Patiño están acostumbrados a desvelar los secretos de los famosos, pero lo que se esperaban es que, algún día, los suyos también saldrían a la luz. Y no lo ha hecho la competencia, sino su propio programa. 'Sálvame' finaliza el 23 de junio y los colaboradores televisivos ya están pensado en sus próximos retos profesionales: María quiere hacerse algunos retoques estéticos y un curso de formación digital; Gema ya podría tener sobre la mesa una oferta de la competencia, al igual que Kiko.

Para conocer su futuro todavía que algunas semanas, sin embargo sí se han desvelado los episodios más oscuros del pasado de sus colaboradores. La dirección del programa quiere que estas últimas entregas de 'Sálvame' sean inolvidables para la audiencia. ¿Cómo lo está haciendo? Con el juego 'verdad o mentira'. La redactora del programa Mayte Ametlla lanzaba una frase y los colaboradores debían contestar con total sinceridad.

Gema López, de fiesta con un asesino

"¿Estuviste de marcha con un asesino?", preguntó Mayte a Gema. A lo que la periodista contestó: "Estuve de marcha con un asesino y además compartí noche con María Patiño. Las dos estuvimos con el asesino, una semana antes de que cometiese un crimen", ha dicho Gema con tanta rotundidad que sus compañeros la creían firmemente. Y era cierto.

Captura TV

"Nos fuímos unas Semana Santa a pasar unos días juntas y en el apartamento en el que estábamos había un bar abajo y desayunábamos todos los días. Y por la noche nos tomábamos algo, flamenquito, tapitas... y esos días nos hicimos muy amigas del dueño del local y del camarero. Hasta el punto que la última noche nos hicieron una fiesta privada, nos quería llevar a su finca a montar a caballo viendo la luz de la luna... Nos volvimos a Madrid y a la semana siguiente salió publicado que el dueño del local había asesinado al camarero con un cuchillo jamonero", explicó Gema, que destaca por sus estilismos.

Kiko Hernández: le apuntaron con una pistola

Captura TV

El colaborador y actor ha confesado que hace ya algunos años le apuntaron con una pistola. Fue hace casi una década, durante un viaje a Nicaragua junto a una ONG. El ex 'Gran Hermano' vivió unos momentos de incertidumbre y miedo, pero finalmente no pasó nada. A pesar de este suceso, Kiko tiene claro que volvería a repertir un viaje así con una organización solidaria porque la finalidad era ayudar a muchos niños, y lo consiguieron.

María Patiño estuvo ingresada en un psiquiátrico

Captura TV

"Sí, he estado ingresada en un psiquiátrico y hay una parte de la historia que no la podré contar nunca", confesaba la periodista. María explicaba el motivo a sus compañeros: "Sabéis que tuve trastornos de alimentación y en mi generación no había centros especializados, solo privados. Estuve ingresada en un psiquiátrico militar en Sevilla". La periodista también quiso especificar que esta historia tiene una segunda parte, que algún día contará, pero que no fue en este centro donde superó la enfermedad.

Canales Rivera: con un corazón en sus manos

El torero ha revelado un episodio de su vida que jamás olvidará. José Antonio Canales Rivera ha participado en una operación a corazón abierto, llegando a coger el corazón en la palma de su mano. Todo ocurrió cuando toreaba en un país sudafricano. El torero sufrió una cornada y se hizo cargo de él un cardiólogo que le llevó al hospital y le ofreció participar en una operación a corazón abierto. "Me lo puso en la mano, ardía y la sensación era de bombeo", ha descrito el colaborador.

Adela González tuvo una relación con actor famoso

La presentadora del programa tiene dotes de actriz. Mayte Atmella lanzaba la afirmación: "Ha estado con un famoso actor". Adela hacía creer a todos sus compañeros que había vivido un apasionado romance con un conocidísmo actor pero... finalmente reconocía que era mentira.

José Antonio Avilés: su sueño con Kiko Hernández

El colaborador televisivo desvelaba a sus compañeros que había tenido un sueño subidito de tono con Kiko Hernández. El empresario -tiene una heladería- quería desarrollar el contenido del sueño y todos los colaboradores esperaban atentos los detalles pero... el otro protagonista de la fantasía, le ponía trabas para hacerlo.