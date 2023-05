Aunque el final de 'Sálvame' parece confirmado para el próximo 23 de junio, y a pesar de los rumores que rodean al bombazo que supuso la noticia sobre un posible "reciclaje" del formato, los presentadores y colaboradores del programa están ya con un pie fuera de Mediaset haciendo planes de futuro. Tras saberse que Gema López podría irse a la competencia, Kiko Hernández podría tener futuro en TVE o las pretensiones de Rafa Mora tras el final del 'show', ahora ha sido María Patiño la que ha contado lo que piensa hacer cuando se quede sin trabajo.



La presentadora, consciente de sus limitaciones, ha preferido mejorar uno de sus puntos débiles, que no es otro que los idiomas: "Me he apuntado a clases de inglés y voy a dar un curso de formación digital", explicaba poco después de que comenzara el programa este jueves. Sin embargo, no va a ser inmediatamente, porque de momento tiene puestas sus intenciones, como tantas otras personas, en las vacaciones de verano, porque dejaba claro que prisa tampoco le corre: "Voy a empezar con las clases de inglés en septiembre", detallaba después de que le corrigieran al decir "wendy" en lugar de "wedding" ('boda').

Eso sí, dado el cachondeo que está rodeando al final de 'Sálvame', María también se ha permitido bromear con su futuro, que podría pasar por el quirófano: "Cada vez que tengo tiempo libre me quiero operar de algo, y como ahora voy a tenerlo, me voy a operar entera", afirmaba. Una broma que recogía su compañero Kiko Hernández a raíz de los rumores sobre la prohibición que habría impuesto Mediaset (que ya han desmentido) de volver a contratar a los colaboradores de 'Sálvame' para proyectos futuros, y le decía que si le da por operarse mucho igual no la reconocen y le dan trabajo otra vez en Telecinco, provocando las risas de todos los presentes. ¡Eso sí que es tomarse las desgracias con buen humor!

Aún así, como se suele decir, 'entre broma y broma, la verdad asoma', y no sería raro que Patiño pasara por quirófano: en 2021 se realizó una abdominoplastia, en 2022 estrenó retoque de glúteos, y todo ello tras operarse el pecho y hacerse incontables retoques en la cara. ¿Qué será lo siguiente?