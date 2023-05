Fue a finales de abril cuando el hijo del fallecido Camilo Sesto anunció su intención de cambiar de identidad y pidió a sus seguidores que, a partir de ese momento, le llamasen Sheila Devil, llegando a cambiar incluso el nombre de su perfil de Instagram. Fue una sorpresa para todos verle con diferentes pelucas de todos los colores, maquillado como una mujer y publicando fotos a altas horas de la madrugada con una llamativa sonrisa. Su madre, Lourdes Ornelas, mostró una gran preocupación: "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón", decía desesperada.

Días después, el periodista Saúl Ortiz desveló en el programa 'Fiesta' que fuentes cercanas a Camilín, como le llama su entorno más cercano, le aseguran que el joven había logrado hacerse con hormonas en el mercado negro y quehabía decidido comenzar un cambio de género sin ningún tipo de consejo o tratamiento médico. "Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos", dijo el colaborador televisivo. Al parecer, su intención de transformarse no es nueva. Su entorno más cercano aseguran que él ha querido ser mujer toda la vida.

Prueba de que el tratamiento hormonal al se está sometiendo Camilo Blanes está dando sus primeros resultados son las últimas imágenes que ha publicado en Instagramy en las que se comienza a apreciar un aumento de pecho.

Él afirma estar "bien", aunque ha bloqueado los comentarios en los post de sus redes sociales, debido a las críticas que estaba recibiendo. La cantante Christina Rapado, que fue pareja de Camilín, asegura que su intención es "transformarse en mujer" y que es algo que ella intenta "quitarle de la cabeza, igual que le digo que deje la bebida y otras adicciones. Además, sufre una enfermedad crónica para la que no se está medicando. Debería cuidarse más y dejar a un lado lo que le está haciendo tanto daño". Rapado asegura que a "Camilo se le ha ocurrido que quiere ser una mujer, y yo no le creo como tal, sino que dentro de su excentricidad quiere llamar al máximo la atención". Una de las cosas que más le preocupa es que su expareja se está hormonando "de una manera nada recomendable, porque no acude a un médico que le controle".



La situación en la que se encuentra Camilín tiene desesperada a su madre, que ya se habría informado para ver la posibilidad de incapacitar a su hijo. "La situación es la que es, se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil", dijo Ornelas tras hablar con abogados y psicólogos.