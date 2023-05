Terelu Campos llevaba unos días muy calmada desde su cruce de acusaciones con Raquel Bollo hace unos días en 'Sálvame'. Sin embargo, parece que la mala suerte se está cebando con ella, porque si este fin de semana sufría un accidente en la 'Sálvame Fashion Week', el domingo no le iba mucho mejor, porque a su lesión en un dedo del pie se ha sumado el enfado que ha experimentado al ir a votar en las elecciones municipales y autonómicas de este 28-M y no haber podido después de que le comunicaran en la mesa electoral que no aparecía en el Padrón, por lo que se ha quedado compuesta y sin votar, y con las mismas se ha tenido que volver a su casa con los sobres en la mano.

La colaboradora ha utilizado su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 300.000 personas, para mostrar su cabreo, y también los votos encima de una mesa mientras el recuento de los mismos ya había comenzado: "Desgraciadamente, y por primera vez desde mis 18 años, fui a mi colegio electoral pero 'alguien' me quitó mi empadronamiento sin yo saber que eso se podía hacer. Personas que tienen mi teléfono para poder comunicármelo pero no lo hicieron", dejaba caer en un críptico mensaje en el que no quería dar nombres, pero sí dejar claro que estaba muy molesta: "Por primera vez se me ha impedido mi derecho a votar".

Terelu ha contado que nunca ha dejado pasar su cita con las urnas desde que tenía 18 años, y se ha mostrado contrariada al ver que no estaba empadronada donde ella creía, pues lleva viviendo en Madrid 41 años: "Llevo votando toda mi vida desde mi mayoría de edad, porque lo he mamado. Mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y mi deber también", señalaba.

Mediaset

María Teresa Campos tampoco ha podido votar

La periodista María Teresa Campos no está en su mejor momento de salud, y eso es algo que tanto Terelu como su hermana, Carmen Borrego, han comentado en numerosas ocasiones. Todos a su alrededor, también Alejandra Rubio, están muy pendientes de ella, pero con el tema de las elecciones se les ha debido de pasar el período para pedir el voto por correo para ella, a juzgar por las palabras de Terelu: "Hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo, pero tampoco me flagelo por ello dadas sus circunstancias personales", ha contado también en Instagram.