Tamara Gorro está en una etapa extraña pero feliz de su vida, y es que, tras su ruptura con Ezequiel Garay a finales del pasado año, está disfrutando de la soltería tras más de 10 años de relación. La colaboradora se ha centrado en sus trabajos como influencer, escritora y colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', y ha sido precisamente en el plató de este programa donde este martes sorprendió a todos. Y no con sus declaraciones, como suele ser habitual, sino por un impactante cambio de look que no dejó indiferente a nadie... ni siquiera a su ex.

La colaboradora apareció con una melena llena de rizos con la que estaba encantada, y no paraba de tocarse el pelo y de mirarse en pantalla. Incluso en su cuenta de Instagram posteó varias fotos con las que dejaba claro que se sentía como una 'leona'... pero en mitad del programa, Tamara le enseñaba a su compañera Sonsoles el mensaje que le había mandado su ex: "Mira Exequiel, que me dice '¿pero dónde vas con esos rizos?' ¡Mira la cara que me ha puesto! No, no le ha gustado", comunicaba Tamara tras avisarle de que pensaba decirlo públicamente en directo: "Le he amenazado con decirlo, y yo las amenazas las cumplo", afirmaba.

Atresmedia

Sonsoles, por su parte, prefería quedarse con la parte buena: "Yo tengo otro titular: es que te está viendo", dejaba caer. La relación de Tamara y Ezequiel tras la separación es muy buena, incluso les unen algunos negocios todavía, pero la colaboradora dejaba claro que de ahí ya no pasa: "No, no, no... ex marido ya es", confirmaba sin dar pie a una posible reconciliación. Aún así, Sonsoles no dejaba pasar la oportunidad de invitar al futbolista, ya que hablaban de él: "Me parece muy bien que estés pendiente de Tamara. Vente un día y hablamos un poco de 'ésta'", decía señalando con la cabeza a Tamara. "Vente y te entrevisto yo, Ezequiel", añadía Tamara ofreciéndose abiertamente a que esa entrevista se produzca cuanto antes. ¿Aceptará él?

Tamara Gorro, encantada con su faceta de escritora

No es ningún secreto que Tamara tiene una legión de fans a los que les encantan sus libros, y ya lleva tres: 'Ser feliz no es gratis. Pero tampoco cuesta tanto', 'Rendirse nunca' y 'Entre sentimientos'. Precisamente el pasado fin de semana se dejó caer por una caseta de la Feria del Libro de Madrid, y allí estuvo de lo más feliz charlando con sus fans y lectores, a los que llama cariñosamente 'familia virtual', mientras les firmaba ejemplares.

Gtres