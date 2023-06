Este viernes 2 de junio se ha celebrado una de las bodas más esperadas para los colaboradores de Sálvame: la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, donde ha lucido un precioso vestido de novia de corte clásico. A diferencia de su primer matrimonio con Makoke, en esta ceremonia, el colaborador ha estado rodeado de gran parte de su familia y sus hijos, a excepción de Anita, quien ni siquiera se encontraba en Madrid este fin de semana.

Aunque muchos invitados llegaban antes de las 5 de la tarde, las puertas de la Basílica de San Miguel en Madrid se cerraban sin que algunos de los más esperados hubieran entrado, entre ellos, Diego Matamoros, quien ha vivido una dura racha de salud. Apenas diez minutos después de cerrar las puertas, Diego aparecía conduciendo su coche y acompañado de su novia, Marta Riumbau.

A pesar de la tardanza se quedaba unos minutos hablando con la prensa y confesaba el motivo por el que llegaba tan tarde a la ceremonia, demostrando las ganas que tenía de llegar pasara lo que pasara. "Estoy la verdad un poco tocado porque me ha sentado mal la comida pero con muchas ganas de disfrutar. No he podido hablar con mi padre pero he avisado de que llegaría tarde. No quería perderme la boda de mi padre", confesaba a los micrófonos de Telecinco.



Eso sí, Diego ha hecho una entrada triunfal en la basílica, típica del guion de una película romántica. Y es que, tal y como comentaba Alonso Caparrós a la salida: "Laura Matamoros estaba leyendo el texto que Diego había escrito a su padre cuando ha llegado y le ha tomado el relevo, ha sido muy bonito". Palabras que han emocionado a todos los asistentes.

Unas bonitas palabras para Kiko Matamoros

A su llegada, Diego Matamoros no ha desaprovechado para dedicar unas dulces palabras a su padre. Así ha resaltado a su llegada la diferencia de esta ceremonia con la primera boda de su padre: "Para él va a ser la boda más bonita y la más real y sincera. Además, estamos toda la familia, todos los que no estuvimos la otra vez y creo que lo vamos a pasar muy bien. Esta boda es muy diferente porque creo que se hace con mucho amor, la anterior no estuvimos ninguno de los hijos, Ana sí. Este es un punto y final a una larga travesía en el desierto donde ahora colma la felicidad y la unión familiar".