Falta menos de una semana para que Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo se den el 'sí, quiero'. Y tienen el listón muy alto pues hace tan solo una semana, otro de los excomponentes de 'Sálvame' se casaba por todo lo alto en Sevilla. La boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres fue una auténtica locura en la que todos los colaboradores del programa se lo pasaron en grande. Ellos ya han enviado todas las invitaciones y serán muchos los compañeros de televisión que les acompañen a su gran día.

Sin embargo, hay tres colaboradores de 'Sálvame' que han declinado la invitación de Kiko Matamoros a su boda. María Patiño, Lydia Lozano y Carmen Borrego no acompañaran a la pareja el próximo 2 de junio en su esperado enlace.

Las excusas de María Patiño

La primera que ha querido hablar de su ausencia ha sido María Patiño, que no tenía problema en contar en el programa los motivos de su ausencia. "A lo mejor no te parece normal, pero yo a los novios tengo que conocer un poco su vida, estar en su casa, salir con ellos y esa afinidad, aunque le tengo cariño a Kiko, no conozco a su entorno", explicaba la presentadora del programa

Además, es algo que ya lo había comunicado al protagonista del enlace: "Se lo dije porque es verdad ¿Qué le digo? ¿Que tengo un viaje y es mentira? No, porque sería mentirle y ponerle una excusa barata".

Carmen Borrego, sin pelos en la lengua

La hermana de Terelu tampoco va a estar en la boda yexplicaba sus motivos, bastante parecidos a los de María: "Les agradezco que me hayan invitado,no me iba a sentir a gusto.".Lydia Lozano y el motivo más claro para no ir

"Porque no me da la gana ¿Te parece bien? No lo voy a contar", explicaba enfadada la colaboradora. Kiko Matamoros sí sabe el motivo, pero optaba por gastar una broma: "Sí porque me la imagino que es como si tuviera una final de la Champions del Madrid, a mí me ha llegado que ha una fiesta especial un intercambio de parejas ese día".