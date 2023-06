Este viernes 2 de junio se ha celebrado una de las bodas más esperadas para los colaboradores de Sálvame: la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, donde ha lucido un precioso vestido de novia de corte clásico. A diferencia de su primer matrimonio con Makoke, en esta ceremonia, el colaborador ha estado rodeado de gran parte de su familia y sus hijos, a excepción de Anita, quien ni siquiera se encontraba en Madrid este fin de semana.

Desde su primera aparición, Kiko Matamoros se ha mostrado muy ilusionado, feliz y emocionado por su boda. Y aunque al principio estaba en shock y nervioso y apenas ha articulado palabra, nada más salir de la ceremonia disfrutando con su ya mujer, ha tenido unas palabras para sus compañeros de 'Sálvame' a quienes ha confesado que se sentía abrumado por la ceremonia.

Gtres​

"Ha sido muy bonito y la verdad que muy emotivo, estoy hiperfeliz", explicaba nada más salir, confesando que no se había imaginado estar tan emocionado en este día: "Siempre fabulas pero la emoción que he sentido no la esperaba" llegando a confesar que "en un momento se le han saltado las lágrimas". Unas palabras muy en la línea de lo que esperaba Diego Matamoros, que acudía tarde a la ceremonia, vestido igual que su padre. Kiko, visiblemente nervioso y emocionado, ha continuado diciendo que la espera de estos cuatro años de relación y todas las críticas que han sufrido hasta hoy "han merecido la pena" por disfrutar de esta boda que ya les hace ser marido y mujer.