Alejandro Sanz no pasa por su mejor momento. El cantante madrileño era hace unos días el protagonista de las portadas después de un mensaje en redes sociales que dejaba a todo el mundo boquiabierto al confesar que no se encontraba psicológicamente bien. Ahora, todo tiene una explicación y es que se ha hecho público el fin de su relación con Rachel Valdés después de tres intensos años de relación.

Ahora el artista ha reaparecido en el inicio de su gira por España con un concierto en Pamplona por su nuevo disco. “Muchísimas gracias por vuestro cariño. Es un agujero que se te hace aquí en el pecho y desde el que os hablo. Hay que acercarse a los que te quieren. Y yo tengo mucha suerte y me siento tremendamente agradecido”, aseguraba en su primer concierto en el que todas las miradas estaban puestas en la actitud que tenía el cantante ante este nuevo reto después de su ruptura.

Gtres

Sin mencionar a su ex pareja o el fin de su relación, Sanz subrayaba la importancia de no perder nunca el foco: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere”. Eso sí, hablaba muy tajante sobre su estado de salud mental, sobre el que había confesado haber vivido un "brote fuerte" el pasado fin de semana del que salía poco a poco: "aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. El sol está de camino".

En su concierto quiso dejar claro que el proceso por el que estaba pasando no estaba relacionado únicamente con el fin de su relación amorosa: “A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie". Confesiones que ahondaron en la ya buena relación que el cantante madrileño tiene con sus fans haciendo que disfrutaran al máximo de este concierto de inicio de gira.