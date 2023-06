La relación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano ha demostrado estar más que tranquila después de los meses más convulsos que han tenido desde que se conocieron y comenzaron su romance. Y es que tras poner punto y final a su relación y su matrimonio, ambos han dejado claro que harían vidas por separado pero mantendrían una relación cordial por el bien de su pequeño en común, José. Sin embargo, la relación con Gema Aldón es muy diferente.

Desde un primer momento la hija mayor de Ana María se ha mostrado muy beligerante contra Gloria Camila o la familia del exmarido de su madre, aunque no con él, y ha demostrado que, cuando ve algo que no le gusta no tiene ningún problema en expresarlo abiertamente. Así lo ha hecho en varias ocasiones en los platós de televisión, y hoy lo ha hecho a través de las redes sociales con motivo de la última cita familiar de los Mohedano que ha afectado a su hermano pequeño.

Gtres​

Este sábado 3 de junio, el clan Mohedano se reunía en Chipiona para realizar un sentido homenaje a Rocío Jurado por el 17 aniversario de su muerte. Primero acudieron a una capilla donde tuvo lugar un responso religioso y, más tarde, al cementerio para velar los restos de la cantante.

En este evento se dieron cita muchos de los integrantes de la llamada 'familia mediática' de Rocío Jurado, encabezados por José Ortega Cano, quien acudió acompañado por sus hijos, tanto Gloria Camila como el pequeño Jose, algo que no le ha hecho gracia a su hermana mayor, Gema, quien, aprovechando la visita de su madre a Supervivientes, ha hecho uso de las redes sociales para criticar esta visita.

Twitter

"No lo entiendo. En qué momento llevas a tu hijo pequeño al cementerio para homenajea tu ex mujer fallecida", escribía junto a un emoticono con el que dejaba ver lo estupefacta que se quedaba ante esta decisión del extorero. "Mejor llévalo a ver a su abuela, nuestra abuela que aún vive y vive en Sanlúcar". Un mensaje muy duro que contrasta con el tono que la ex superviviente ha tenido siempre con el exmarido de su madre.