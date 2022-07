Gema Aldón ha dado un nuevo puñetazo sobre la mesa. La hija de Ana María ha vuelto a estar en los medios de comunicación. Después de dos años fuera de los focos, la joven se ha sentado en el sofá del Viernes Deluxe en una polémica entrevista en la que fue muy dura con Gloria Camila hablando de los muchos frentes que la diseñadora tiene abiertos en estos momentos y que le han hecho estar ausente y con ansiedad bajo prescripción médica.

En la entrevista no solo abordó el punto en el que está el matrimonio de Ortega Cano y Ana María, la salud de su madre y la tensa relación con Gloria. Pero uno de los momentos clave fue el mensaje que dedicó a la familia de Ortega Cano: "Se acabó hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie de tu familia. Que todos tenemos por lo que callar. Ninguno tiene sus pasados tan limpios como para poder juzgar a los demás. Y algunos, incluso lo tenéis peor que otros. Dicho queda". Pero este no ha sido el único mensaje.

Telecinco

A la salida del hotel, Gema se ha encontrado con los reporteros de 'Socialité' a los que ha atendido haciendo toda una declaración de intenciones. Y es que ya en el programa, Kiko Jiménez acusaba a Gema de no ser lo suficientemente clara y hacer acusaciones demasiado ambiguas: "algo se ha quedado en el tintero pero ya se dirá cuando llegue el momento", aseguraba la hija de Ana María, mostrando que esta no solo no ha sido la primera intervención de Gema en los medios sino que tampoco será la última. Ha nacido un nuevo personaje televisivo que podría ocupar el hueco que su madre ha dejado en este periodo.

