El colaborador y guionista del programa 'El Hormiguero', Juan del Val, y su mujer, Nuria Roca, comparten trabajo y amor. Y también lo hacen en directo en su programa 'La Roca' donde no faltan los cariñosos zascas entre ellos. Después de unos días intensos tras la inundación de su casa y las tormentas de Madrid, han compartido directo en 'La Roca' demostrando una gran fortaleza y su profesionalismo mientras continuaban compartiendo su carisma y alegría con los espectadores. Una vez más, hemos podido observar un pequeño enfrentamiento entre los dos al hablar de un tema relacionado con los niños y con saber quién los había enseñado a montar en bicicleta cuando eran pequeños.

El 'zasca' de Juan del Val a Nuria en 'La Roca'

En la emisión de 'La Roca' se ha producido un divertido intercambio de zascas entre la presentadora Nuria Roca y su esposo, Juan del Val, cuando han empezado a hablar del tema de los hijos. Todo ha comenzado cuando han preguntado quién había sido el responsable de enseñar a montar en bicicleta a sus hijos. Durante el programa, un colaborador ha preguntado a Nuria si recordaba cuándo había enseñado a sus hijos a andar en bicicleta: "Nuria, ¿tú te acuerdas de cuándo enseñaste a tus hijos a andar en bici por primera vez?", ha preguntado el colaborador.

Ante esto, Juan del Val no ha dudado en interrumpir y en afirmar: "No, Nuria no se puede acordar porque les enseñé yo a los tres". La confesión ha terminado entre risas en el plato y dejando a todos sorprendidos, como ha hecho en otras ocasiones como al hablar de la manía que no soporta de Nuria Roca.

La presentadora, entre risas, ha tratado de defenderse diciendo: "Mira, os digo una cosa, cuando tengáis hijos veréis el coñazo que es enseñarles a montar en bici". Sin embargo, Juan ha declarado que Nuria no había tenido la oportunidad de experimentarlo en primera persona. La disputa se ha mantenido en un tono amigable, entre risas y comentarios irónicos. Juan y Nuria son expertos en demostrar su complicidad y sentido del humor en directo. Además de en televisión, también trabajan juntos en otros proyectos como la campaña de Cortefiel.