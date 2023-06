Raquel Perera sigue hablando a menudo con su exmarido, Alejandro Sanz. El pasado 27 de mayo, de madrugada, el artista alarmó a sus más de 20 millones de seguidores al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se sinceraba sobre el complicado momento que está atravesando. "No estoy bien. No sé si sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribía. Y añadía: "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Días después, se conocía la ruptura de Alejandro Sanz con Rachel Valdés y el cantante reaparecía en un concierto en Navarra y decía a su público: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere". Y sobre su estado de salud contaba: "A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie".

Mientras el artista arrancaba su gira española en Pamplona, su exmujer, Raquel Perera, se estrenaba en la Feria del Libro de Madrid. Raquel acaba de publicar su libro de autoestima . Cuando le preguntaban por el éxito que ha tenido la publicación, Raquel contestaba: "Más que afrontar el éxito es afronar recoger algo que he hecho con mucho cariño. Tener a la gente tan cerca y que te digan que les has hecho reír y llorar a partes iguales".

Alejandro Sanz y Raquel Perera, en una imagen de 2015. Gtres

Raquel estuvo acompañada por su hija, que ha leído algunos "trocitos del libro" y no quería dejar sola a su madre en un día tan especial. Sobre el momento personal por el que pasa su ex marido, la escritora confirmó que ha hablado con él. "He hablado con el estos dás porque hablo mucho con él desde hace mucho tiempo", ha dicho la autora que no ha querido pronunciarse sobre la separación de Sanz y Rachel Valdés.