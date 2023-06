Telecinco

Este lunes 5 de junio se ha convertido en un día agridulce para Carmen Borrego . Hoy tenía que ser uno de los días más felices de su vida pero no es así, y es que ha nacido su nieto pero a ella no le ha avisado nadie.. La colaboradora se estaría perdiendo estos primeros momentos por la mala relación con su hijo y con su nuera. Según ha contado hoy Terelu Campos Según contaba en el programa, Carmen Borrego estaría de lo más desanimada y no querría hablar con nadie. ¿Será capaz 'Sálvame de ponerse en contacto con la hija menor de María Teresa Campos "Es dura esta situación, pero todo se solucionará. Yo no voy a hablar porque es lo mejor para la relación [...] No sabía que mi hijo iba ser padre de un chico.porque es lo fácil, así que he pedido a toda mi familia que si tienen algo que es una noticia, prefiero no saberlo porque quiero estar limpia de toda sospecha", afirmaba en un pasado la colaboradora, dejando claro que no quería saber nada por iniciativa propia para que no se le acusara de filtrar información familiar.Sobre las cinco de la tarde, Carmen Borrego llamaba en directo a su hermana: "Soy muy feliz. Doy las gracias por todo el apoyo y el cariño que he recibido", empezaba contando Carmen entre lágrimas. "Mi nieto ha nacido sano, mi hijo es muy feliz y solo voy a dar un dato. Me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa 'Fiesta' pero del nacimiento me enteré por mi hijo. Mi hijo no quiere que hable y lo voy a respetar. No voy a ir al hospital porque en estos momentos tienen que estar tranquilos.. Terelu Campos se salía del plató también muy emocionada por su hermana pero enseguida se incorporaba para darle la enhorabuena."La mamá del bebé tiene que estar tranquila y no quiero montar un circo". Carmen Borrego y Terelu Campos aseguraban que María Teresa Campos estaría de lo más feliz con este nacimiento: "Mi madre lleva años queriendo ser bisabuela y ha recibido la noticia por parte de su nieto".