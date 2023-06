Pocholo Martínez-Bordiú ha estado como invitado en el programa de 'Mi casa es la tuya' donde reveló y se sinceró de muchas cosas como la enfermedad que padece. Además, desde la participación de su sobrino Bosco en 'Supervivientes 2023', ha vuelto a hacer presencia en el mundo televisivo y ha comentado como su sobrino fue fichado para el reality show.

Pero una de sus confesiones que nos ha dejado más asombrados tenía relación con Cayetano Martínez de Irujo, que fue uno de sus grandes amigos. Se remonta al año 2019, cuando Cayetano publicó sus memorias, en las cuales hizo referencia a su relación con Pocholo Martínez-Bordiú. Sin embargo, en una reciente entrevista en el programa 'Mi casa es la tuya', el aristócrata ha hablado sin rodeos sobre su ex amigo.

La razón por la que Pocholo se enfadó con Cayetano Martínez de Irujo

Con la naturalidad que le caracteriza, Pocholo no ha dudado en hablar sobre la amistad que un día ha compartido con Cayetano Martínez de Irujo para el que ahora no tiene buenas palabras. "Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata", ha revelado durante la entrevista Pocholo. El presentador del programa, Bertín Osborne, ha intentado mediar entre ambos, sugiriendo que cometemos errores en la vida y que siempre hay que intentar hablar las cosas para poderlo solucionar o al menos, no tener conflictos, que en ese caso, deberían sentarse a tomar una cerveza y hablarlo. Sin embargo, Pocholo ha revelado que no ha tenido la oportunidad de hablar con Cayetano.

Telecinco

Pocholo ha hecho sus propias declaraciones sobre la situación, afirmando: "A mí me gusta la gente que da la cara. Lo peor en la vida es ser chivato". Parece ser que la falta de comunicación entre ambos ha generado un distanciamiento y una sensación de traición por parte de Pocholo y espera que Cayetano Martínez de Irujo no lo vuelva a repetir.

Además, Pocholo ha hecho referencia a la forma en la que el hijo de la duquesa de Alba habla de las mujeres que han pasado por su vida. "Si tú estás con una señora que es hija del Rey no tienes qué contar a nadie que has estado con esa señora", decía Pocholo, que confesaba no haber leído el libro de Cayetano y sabía de su contenido "por lo que salía en la prensa". "Tanta educación para que luego deje entrever lo que ha hecho con unas señoras que no se merecen eso. Porque este pánfilo diga".