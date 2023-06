Durante muchos años, Pocholo Martínez Bordiú ha estado alejado de las cámaras pero desde la participación de su sobrino en 'Supervivientes 2023' , parece que el televisivo ha vuelto a donde más a gusto se siente y este lunes 5 de junio se convertía en el invitado de 'Mi casa es la tuya'. El primo de Carmen Martínez Bordiú se ha sincerado por completo con Bertín Osborne yEl aristócrata sufre una enfermedad que le dio el apodo de 'pocholo'. "A mí me pegaron la hepatitis.Esa época que no había leche en polvo ni nada... Ella lo pasó muy mal", comenzaba contando.

"Yo tengo una hepatitis vírica. Hay una cura para la hepatitis C pero yo tengo la B, que es menos fuerte", le confesaba el tío de Bosco Martínez-Bordiú al presentador. El economista también desvelaba en el programa las secuelas que tiene en su vida diaria por culpa de la enfermedad: "Hasta ahora no lo pensaba mucho pero no me afecta porque yo ahora no bebo, estoy estable pero siempre lo tienes ahí".

Telecinco

Pues de esta enfermedad le viene a Pocholo el nombre. "Lo de Pocholo viene por lo de la hepatitis. Que estaba 'pocho', que 'este niño se va a morir'... Ten en cuenta que mi madre a los siete meses cesárea y en esa época, mucho sufrimiento. No me di cuenta pero le vi la cicatriz y... La hice sufrir mucho ya desde nacer pero siempre la he adorado y la adoro", contaba sobre una de las mujeres de su vida.