Laura Matamoros presume de vientre plano @_lmflores Instagram La hija de Kiko Matamoros ya está recuperando su figura después de dar a luz. La influencer fue madre por segunda vez el pasado 27 de diciembre y, 38 días después, ha compartido en sus Stories cómo evoluciona su cuerpo.

Antonio Banderas arropa a María Casado View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) El malagueño quiso arropar a su buena amiga en el estreno de 'Las tres puertas', el nuevo programa de María Casado en La 1 de TVE. El actor fue entrevistado por la periodista e incluso le hizo llorar.

Rosanna Zanetti, vacaciones en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) David Bisbal y Rosanna Zanetti continúan con su descanso en tierras lejanas. La pareja disfruta del buen tiempo y del amor rodeados de naturaleza. ¡A disfrutar pareja!

Tamara Falcó, un paseo con estilo View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón ha aprovechado el aperitivo de la primavera que está viviendo media España para quitarse el abrigo y lucir un look ideal para ir al trabajo: vaqueros, camiseta, americana, zapatos de tacón y bolso lady. ¡Guapísima!

Penélope Cruz felicita a Pedro Almodóvar View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) La actriz ha utilizado una foto del rodaje de 'Madres paralelas' para felicitar al director manchego por su último éxito: la nominación de la película a mejor película de habla no inglesa. "Felicidades Pedro por la nominación a los @bafta 💜💜 Congratulations Pedro!!! #bestfilmnotintheenglishlanguage #madresparalelas #parallelmothers", escribió.

Luis Fonsi viaja al pasado View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante de 'Despacito' ha compartido, con sus más de 11 millones de seguidores, una foto de cuando era un niño sentado en un piano. ¡Si parece que fue ayer!

Miguel Frigenti vuelve a 'Sálvame' con ganas de verano View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) El colaborador ha recuperado una foto del pasado verano para presumir de abdominales y dejar claro cuánto echa de menos el calorcito de los meses estivales.

