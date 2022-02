1 Cayetano Rivera View this post on Instagram A post shared by Cayetano Rivera (@cayetanorivera) Cayetano Rivera se siente muy orgulloso del trabajo de la joven y así ha presumido de ella en su Instagram. La modelo explicaba en sus redes sociales que sufre de ansiedad desde que era muy pequeña.

2 Anna Padilla View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla junto a su chico y otra pareja de influencer han hecho una pequeña escapada a Segovia y han disfrutado de la gastronomía, de los ciudadanos, de los paisajes que tiene esta bonita ciudad.

3 Cristina Porta View this post on Instagram A post shared by CRIS PORTA 🤍🦖 (@cristiporta) ¿Qué hay más bonito que el amor? No hay duda que Cristina Porta está muy enamorada de su Luca. Por lo que su viaje a París es puro ocio, no para volver a enamorarse.

4 Máximo Huerta View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Tras pasar unas semanas complicadas por la hospitalización de su madre, el presentador se ha animado este miércoles ha sacar su lado más coqueto. Máximo Huerta esta hecho todo un influencer enseñando sus looks.

5 Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' te da los mejores consejos para ejercitar su cuerpo si estás mucho tiempo sentado frente al ordenador.

6 Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Este miércoles 16 de febrero era el gran día en el que podremos disfrutar de nuevo de una de las series que más nos cautivó: Pasión de Gavilanes. Los colaboradores de 'Sálvame' han estado ensayando toda la semana para hacer una coreografía muy TOP.

7 Sara Carbonero View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Febrero y nuevos proyectos. Sara Carbonero parece estar inmersa en un nuevo trabajo delante de las cámaras. "Dicen que el secreto está en las ganas pero también en la gente que cree en ti y que te impulsa y yo tengo la suerte de estar muy bien rodeada", daba pistas en su Instagram la influencer.

8 Alba Díaz View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Parece que febrero es el mes de los viajes. La joven influencer Alba Díaz se encuentra disfrutando de unos mágicos días en Disneyland París. ¡Qué envidia!

