Jordi González reaparece View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) El presentador anunció hace unos días que había decidido tomarse un año sabático. Una larga excedencia en la que ha aprovechado para marcharse a Colombia y desconectar por completo, pero a juzgar por la compañía de la que disfruta, ya ha vuelto: su compañera de Mediaset Belén Rodríguez ha compartido esta bonita foto de ambos preparando pasta a la carbonara. Año sabático sí, pero bien rodeado, 'of course'.

Tiziano Ferro y su chico, papás por sorpresa View this post on Instagram A post shared by Tiziano Ferro (@tizianoferro) El cantante italiano sorprendió a todos revelando que había sido padre a través de su cuenta de Instagram a sus 42 años. El intérprete de 'Rojo relativo' y su marido, Victor Allen, con el que se casó en 2019, han tenido dos preciosos bebés, aunque se desconoce qué método han elegido para concebir o si son adoptados. Tan sólo ha revelado en su comunicado que recibió "dos llamadas: la primera, hace unos meses, una niña. La segunda, hace sólo unas semanas: esta vez, un niño". ¿Los nombres elegidos? Margherita y Andrés. ¡Enhorabuena, pareja!

Marta López, preparada para la primavera View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) A pesar de que acabamos de entrar en marzo, la colaboradora de televisión Marta López está más que preparada para la llegada del buen tiempo: ella ya ha sacado la ropa de primavera-verano, por lo visto...

Lolita se pone melancólica View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante de 'Sarandonga' ha escogido una preciosa foto de su infancia en la que aparece junto a su madre durmiendo: "Esta foto me recuerda su mano y su amor", ha escrito.

Kiko y Marta, de celebración View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' Kiko Matamoros y su chica, Marta López Álamo, están de celebración este 1 de marzo, y es que hacen 3 años juntos, una larga temporada en la que sólo se han regalado momentos bonitos, aunque también han tenido momentos duros, como la crisis que tuvieron a finales de 2021. Ya superada, Kiko reconoce que han sido 'los tres mejores años de su vida'. ¡Felicidades!

Britney, libre y desatada View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La artista ha hecho honor a su canción 'Oops! I did it... again', porque es que no para (no para, no para) de postear fotos literalmente en pelotas. ¿Las últimas? En una paradisíaca playa a la que sabemos que se ha marchado con su churri, Sam Asghari. Es lo que tiene haberse tirado 13 años a la sombra de un padre dictador... ¡ahora se ha liberado... hasta de la ropa!

Escassi felicita a María José Suárez View this post on Instagram A post shared by Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial) La pareja está en un momento muy bonito, y si a eso le sumamos lo romántico que puede llegar a ser el jinete, tenemos la mezcla perfecta: este 1 de marzo María José se ha plantado en unos estupendos (y muy bien llevados) 47 años, y él la ha querido felicitar con este vídeo. "Por muchos más a tu lado! Me encanta el video 😍 te quiero ❤️❤️❤️", le ha respondido ella en los comentarios.

Marta Peñate, rumbo a México View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La ex gran hermana está en plenas preparaciones de su boda mientras convence a Tony Spina, el flamante futuro marido, de tener un hijo juntos, pero aún tienen tiempo de viajar un poquito: ella le ha regalado un viaje a México al que han partido este martes y que no van a olvidar en la vida...

