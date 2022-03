Embarazada de su segundo hijo Gtres La excapitana del equipo olímpico de natación sincronizada ha presentado su documental: 'Ona Carbonell. Empezar de nuevo', en el que cuenta su vuelta al deporte de élite tras haber sido madre. Ona está embarazada de su segundo hijo y así de sonriente presumía de barriguita en la premiere.

Arropada por su pareja, Pablo Ibáñez Gtres Era un día muy especial para la deportista, que estuvo acompañada por su pareja, el gimnasta Pablo Ibáñez, con el que comenzó a salir en 2009. La pareja ya tiene un hijo, Kai, que nació en agosto de 2020.

Con el jurado de 'MasterChef Celebrity' Gtres Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez, jurado de 'MasterChef', y Macarena Rey -CEO de la productora del concurso- junto a Ona Cabonell.

Mario Vaquerizo Gtres El cantante y colaborador televisivo, que se acaba de operar de miopía, participó en la misma edición de 'MasterChef Celebrity' de Ona.

Maribel Nadal Gtres La hermana de Rafal Nadal, con un total-look negro.

Santiago Segura Gtres El actor y director también compartió fogones en 'MasterChef Celebrity 3' con Ona Carbonell.

Candela Serrat Gtres La actriz, hija del cantante Joan Manuel Serrat y de Candela Tiffón, optó por un conjunto de cuadros en blanco, negro y rojo y botines negros de punta cuadrada.

Daniel Muriel Gtres El actor, marido de Candela Serrat, eligió un look más informal con jersey azul y vaqueros.

Blanca Romero Gtres La modelo y actriz con un traje blanco y sandalias negras.

Lucía Rivera Gtres La modelo, hija de Blanca Romero, con top azul de Zara y pantalones de Mango.

Óscar Higares Gtres El torero, centrado en su carrera de actor, también participó en 'MasterChef Celebrity 3' junto a Ona Carbonell.

Alfred García Gtres El exconcursante de 'OT', que se ha mudado a Madrid, con un total-look negro.

Lydia Valentín Gtres La campeona olímpicade halterofilia.

Ray Zapata y su pareja Gtres El gimnasta, medalla de plata en Tokio 2020, con su pareja, Susana Sanz.

Sandra Sánchez Gtres La karateka Sandra Sánchez, medallista olímpica en Tokyo 2020.

Amaya Valdemoro Gtres La exjugadora de baloncesto española y comentarista deportiva.

Teresa Baca Gtres La modelo y periodista, con traje de Colour Nude

