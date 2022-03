No te pierdas todos los detalles de los looks de la Reina en nuestro blog 'Desvistiendo a Letizia'.

Los looks de la reina Letizia nunca pasan desapercibidos, aunque sean con vestidos 'repes'. Felipe VI y su mujer se han desplazado hasta Pamplona para presidir el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020, que sirven para reconocer a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. Y para la ocasión, la Reina ha recuperado su vestido del diseñador Moisés Nieto, que estrenó en junio de 2021 y que volvió a lucir unos meses después.

Gtres

Se trata de un modelo del diseñador Moisés Nieto. Un vestido rosa -color que una temporada más sigue sigue siendo tendencia-

Durante todo el acto, Felipe VI y Letizia se han mostrado muy cómplices comentando los discursos de los premiados. Galardones que este año ha recaído en Carlos Hipólito, Paú Dones -a título póstumo-, Rosario Flores, Gustavo Dudamel y Sara Baras, entre otros artistas.

Gtres

Así lo llevó en su estreno en junio de 2021

Felipe VI y Letizia han recibido en el Palacio Real de Madrid al Presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, y a la Primera Dama, Ana Afonso Dias Lourenço. Con motivo de su visita oficial a España, las puertas del Palacio Real han vuelto a abrirse par en par para acoger un almuerzo oficial en honor al mandatario angoleño y su mujer. A su llegada al estancia donde han recibido a los invitados, los Reyes han vuelto ha mostrar la complicidad que demostraron durante su viaje a Cascais para inaugurar la primera institución del mundo dedicada a la investigación y al tratamiento del cáncer de páncreas.

Doña Letizia ha puesto la nota de color al acto al recuperar el vestido rosa que estrenó en junio de 2021. Un modelo de silueta midi con escote barco, manga larga y en un llamativo color fucsia que lució por primera vez también en el Palacio Real, durante el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en el VII aniversario de la proclamación del rey Felipe VI.

Gtres

El vestido es un diseño del modista jienense Moisés Nieto y, a diferencia de su estreno, en lugar de combinarlo con sus salones de color beige de Carolina Herrera, en esta ocasión lo ha llevado con sus salones de print-animal de Magrit. Otra diferencia ha sido su pelo, si en junio optó por un moño de bailarina, este 28 de septiembre ha dejado su pelo, cada día más largo, suelto.

Como joyas, ha vuelto a lucir sus pendientes de diamantes, en forma de lágrima, que estrenó en 2014 y tampoco ha faltado su anillo de Karen Hallam.

Gtres

Previamente, el Rey había mantenido un encuentro con el presidente Gonçalves en el Palacio de la Zarzuela. El Presidente de Angola realiza esta visita oficial a España, para profundizar y afianzar las relaciones bilaterales entre los dos países.

Gtres

