Paula Echevarría y Javier Rey Gtres Los actores quisieron arropar a la fima Pedro del Hierro en su vuelta a las pasarelas. Para ambos es una de sus marcas españolas de referencia y que visten en sus apariciones públicas, como en este desfile.

Paula Echevarría no piensa en boda Gtres La actriz reconoció que cada día le cuesta más separarse de su hijo Miki, que cumple 11 meses el 11 de marzo, pero también afirma que esta segunda maternidad está más tranquila se lo ha tomado todo "más relajadamente". Sobre su pareja, Miguel Torres, confesó que es todo un padrazo, como ella una madraza, "estamos criando a nuestro hijo a los dos". De momento no piensa amplicar familia como tampoco quiere casarse. La actriz, que acaba de celebrar el 50 aniversario de boda de sus padres, afirmó. "Lo que quiero es llegar a la edad de mis padres igual de felices y enamorados que ellos pero me da igual el papel que haya en medio".

Victoria Federica de Marichalar Gtres La sobrina de Felipe VI, recién llegada de la Semana de la Moda de París, compartió 'front-row' con los actores.

Sandra Gago Gtres La modelo y periodista Sandra Gago.

Maria de Jaime Gtres La 'it-girl' y empresaria con una sobrecamisa coral y pantalones de flores.

Silma López Gtres La protagonista de la serie 'Valeria', que se ha alisado el pelo, con mono vaquero y chaqueta amarilla.

Melina Matthews Gtres La actriz, con mono marrón con mangas abullonadas.

Ainoha Arbizu Gtres La periodista con camisa con volantes y vaqueros acampanados.

Alfonso Bassave Gtres El actor con 'total-look' negro.

Oriol Elcacho y Daniela Figo Gtres El modelo y empresario posó con su pareja, la modelo Daniela Figo (hija de Helen Swedin y Luis Figo).

Marta Lozano Gtres La influencer y empresaria, creadora de la firma 'The Glow Filter', ideal con un vestido negro con escote bardot.

