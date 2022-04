Almudena Cid en busca del sofá perfecto La gimnasta alavesa ha pasado página tras su separación de Christian Gálvez y ahora está centrado en la decoración de su nuevo hogar por eso se ha dedicado a buscar sofás junto a su gran compañera y mejor defensora, su madre.

Maluma presume de tatuajes View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante colombiano ha compartido varias imágenes en las que le podemos ver luciendo su tonificado torso y donde deja a la luz sus tatuajes.

Noelia López y sus tonificado abdomen View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo ha compartido una imagen desde la piscina en la que la podemos ver luciendo un tonificado abdomen al sol.

Marta Castro, con su monito en Sotogrande View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) La ex de Fonsi Nieto disfruta de unas agradables vacaciones en la Costa del Sol junto a su hijo.

Paz Padilla y su "primavera azul" View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La humorista ha compartido dos imágenes en la que la podemos ver disfrutando del agradable día primaveral que ha hecho este sábado en su bicicleta después de recoger margaritas.

