Marta Castro disfruta del buen tiempo View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) La Semana Santa ha traído muchas vacaciones y muy buen tiempo, y algunas, como Marta Castro, lo han aprovechado para empezar a sacar los bikinis, como ha hecho también Cristina Porta. Este está siendo un tiempo de adaptación para ella tras su separación de Fonsi Nieto a principios de año, pero salta a la vista que está estupendamente...

Cristina Porta, la más sexy View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) No importa que en algunas zonas de España esté nevando y que el viento, la lluvia y el granizo sean nuestros compañeros estos días: Cristina Porta se ha propuesto subir las temperaturas ella solita posando así de sexy, como una diva de los años 50, con su bañador con estampado de leopardo y sus maxigafas. ¿Se puede estar más cañona?

Marta López Álamo se acostumbra a su vida sin Kiko Marta López Álamo Instagram Kiko Matamoros ya ha aterrizado en Honduras para someterse a uno de los realities más duros de la tele: 'Supervivientes', y su chica, Marta López, se ha quedado en Madrid intentando acostumbrarse a estar de nuevo "soltera". ¿Uno de sus primeros planes? Ir al cine, y además a todo lujo, con asientos reclinables y camarero propio. Pues ni tan mal así, ¿no?

Roberto Leal, de celebración View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador no podía olvidarse de celebrar su décimo aniversario junto a su mujer, y ahora, 10 años después de empezar su nueva vida juntos, no pueden estar más felices y unidos con dos pequeños churumbeles que les alegran la existencia. ¡Felicidades, pareja!

Juan del Val retoma su rutina View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) Éstos no están siendo días fáciles para el marido de Nuria Roca, que acaba de perder a uno de sus mejores amigos víctima de un cáncer, pero este miércoles ha decidido levantarse con ánimo y con ganas de comerse el mundo. ¡Así se habla, Juan!

Arturo Valls, 'perdido' en el Amazonas View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Aunque parezca un presentador acomodado, a Arturo Valls le va la marcha, y no ha dudado ni un momento en decir 'sí' a este proyecto, en el que básicamente se le pedía que se perdiera por el Amazonas. Él encantado, claro. Así de feliz ha compartido algunos de los mejores momentos de su viaje.

Leticia Dolera, la más bella al natural View this post on Instagram A post shared by LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) A veces parece que sólo alabamos a nuestras estrellas cuando aparecen divinas en una alfombra roja arregladísimas, pero algunas como Leticia Dolera demuestran que con la cara lavada, una sudadera y el pelo loquísimo también se puede posar estupenda para Instagram. ¡Bellezón!

Íker Casillas luce músculos View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Parece que las torrijas de Semana Santa no han hecho estragos en el cuerpo del exfutbolista, que sigue luciendo tipín a sus 40 años (cumplirá 41 en sólo un mes), y aunque él sabe que no es el más musculado, como él mismo dice, está dispuesto a cuidar ese templo que es su cuerpo. Eso sí, no se ha librado del cachondeo de algunos de sus amigos, como el entrenador Michel González con su "pero chico que te vas a hacer daño"; el ex futbolista Luis Codina con su comentario de "Hasta esa foto, no habías tocado una mancuerna en tu vida, hulio… 😂😂😂" o el jugador del Algeciras Alberto Bueno con su "No me hagas reír…😂". ¡Está claro que los buenos amigos son los que se meten contigo con amor!



