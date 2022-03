Marta Castro se somete a un pequeño cambio para afrontar su nueva vida. Tras su separación de Fonsi Nieto, la joven se ha centrado en su hijo Hugo y en sus seres queridos para afrontar esta nueva etapa. Hace un mes, se conocía que Fonsi y Marta había decidido tomar caminos separados, algo que el DJ confirmó a DIEZ MINUTOS. Ella misma confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Después de más de nueve años de respeto y amor, tanto Fonsi como yo os anunciamos nuestra separación. Se trata de una decisión tomada de mutuo acuerdo, desde ese mismo respeto y amor con el que formamos nuestra familia. Nuestros caminos se separan pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", escribió en su perfil de Instagram a modo de comunicado.

Marta Castro se apunta a la coloración sin amoniaco para presumir de pelo sano

Desde entonces, hemos podido ver a Marta Castro en diversos actos públicos donde, siempre discreta, aseguró encontrarse 'muy bien' tras la separación. Ahora, la ex de Fonsi Nieto ha decidido someterse a un pequeño cambio para afrontar esta nueva etapa. La joven ha disfrutado de una sesión de peluquería muy especial para presumir de melena.

Marta Castro se ha apuntado a la coloración más demandada entre las famosas: INOA de L’Oréal Professionnel "una coloración sin amoniaco potenciado con aceites y respetuoso con el cuero cabelludo, aparte de dejarme un brillo como veis brutal" explicó en su Instagram presumiendo de resultado. Este tipo de coloración sin amoniaco triunfa entre los rostros más conocidas porque es la misma en la que confía, por ejemplo, Nieves Álvarez para su color de pelo.

Tras su separación, uno de los mejores apoyos de Marta Castro está siendo su íntima amiga Laura Matamoros. El pasado fin de semana ambas disfrutaron de una escapada a la nieve en el Pirineo Aragonés y es habitual verlas en Madrid compartiendo salidas y confidencias. Repasamos el árbol genealógico de la familia Matamoros.

