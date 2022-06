Pilar Rubio y su carísimo look Gtres La mujer de Sergio Ramos ha presumido de cuerpazo gracias a vestido de más de 8.000 euros de Chanel que simulaba ser un dos piezas. Se trata de un diseño de la colección de Primavera/Verano 2022 de la maison francesa con falda de seda estampada multicolor con el logotipo de la firma y un top negro de seda de escote halter. La presentadora acompañó el vestido con el cinturón de Chanel y bolso de piel de la firma.



El vestido de la novia Gtres La novia se ha decantado un look de lo más llamativo compuesto por un corsé de tirantes con transparencias y brillos en color blanco plateado y una falda de tul en el mismo color. Con largo velo brillante y un ramo de rosas blancas, Vania salía de lo más sonriente después de su 'Sí, quiero' con Israel Bayón.

Muy enamorados Gtres La pareja se besaba a la salida de la Iglesia después de haber pronuncia el 'Sí, quiero'.

Carlos Sobera, acompañado de su mujer Gtres El presentador de Mediaset ha acudido al enlace junto a su mujer Patricia Santamaría. La empresaria se ha decantado por un vestido de corte midi en color rojo.

Juan Antonio Ruiz 'Espartaco" y Macarena Bazán Gtres El torero y su pareja que se ha decantado por un vestido naranja sin tirantes muy ajustado a su silueta y una pamela en color beige.

Ivonne Reyes Gtres La presentadora y modelo se decantó por un mono con capa en color rojo que llevaba una cadena negra en el hombro.

Juan Peña y Sonia González Gtres La empresaria se enfundó en un vestido rosa maquillaje que combinó con una pamela XXL y sandalias marrones.

La Jedet Gtres La artista apostó por un vestido estilo lencero con estampados en tonos verdes botella y azules, salones de tacón blanco y bolso tranparante.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io