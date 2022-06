Elisabeth y Sergio, enamorados como el primer día View this post on Instagram A post shared by Elisabeth Reyes (@elisabethreyesoficial) La modelo y el ex futbolista siguen cumpliendo sueños el uno al lado del otro, y es que su relación está de aniversario, porque cumplen 8 años de casados. Contrajeron matrimonio en 2012, tuvieron a su hija -Adriana- en 2017... ¿se animarán a ir a por el segundo 'baby'?

Joaquín y Raul Prieto disfrutan de El Rocío Joaquín Torres Instagram La pequeña aldea onubense ha vuelto a llenarse hasta los topes tras dos años de 'cerrojazo' por la pandemia, y entre los feligreses que se han acercado para ver a la Virgen estaban el arquitecto Joaquín Torres y su chico, Raúl Prieto, que acudían y les conquistaba por completo.

Noelia López cumple uno de sus sueños View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Viajar es, probablemente, uno de los hobbies con más adeptos en el mundo, y Noelia López lo disfruta con la ilusión de una niña pequeña. El último destino elegido ha sido Egipto, con el que ha cumplido un sueño. Eso sí, teniendo en cuenta el calo que hace allí, las cosas hay que hacerlas bien temprano para no 'torrarse'. "Desde las 4:00 de la mañana en pie para disfrutar de dos maravillas", ha dicho refiriéndose al templo de Karnak y al de Luxor, aunque, como ella misma añade, "sarna con gusto no pica".

Alexia Rivas, irreconocible de pequeña Alexia Rivas Instagram A nosotros nos ha costado un poco reconocer a esta niñita tan mona, y hemos alucinado cuando hemos visto que era una 'story' subida a Instagram por Alexia Rivas. ¡Qué monería con su vestidito y su lacito en el pelo!

Sara Carbonero, una turista más View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Puede que haya vivido un montón de años en Madrid, pero a Sara Carbonero lo que le gusta es perderse por las calles del centro de la capital como si fuera una turista más, y lo ha demostrado con este carrusel de fotos en pleno Malasaña.

Gianmarco Onestini View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI 🦂 (@gianmarco.onestini) Decía la canción de Sonia y Selena que 'cuando llega el calor los chicos se enamoran', pero también podría ser que se despelotan, como Gianmarco Onestini, que es salir un rayo de sol y ya le tenemos luciendo torso musculado en Instagram. ¡Menudo cuerpazo!

Oriana Marzoli presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Si hay algo de lo que Oriana Marzoli puede estar orgullosa es de haberse cincelado su propio cuerpo a su gusto a base de deporte y alguna que otra operación . Es su gran obra maestra, está orgullosa de ello y lo luce bien altanera. ¡Ole por ella!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io