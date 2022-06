Alba Díaz: así está tras su operación de pecho View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Manuel Díaz 'El COrdobés' y Vicky Martín Berrocal tomó hace unos meses la decisión de reducirse el pecho con una operación. El gran volumen que tenía le provocaba dolores de espalda, así que para ella fue la mejor opción. Ahora posa así de contenta con su nuevo pecho para esta campaña de publicidad.

Melani Olivares denuncia el robo de su coche Melani Olivares Instagram A la actriz de 'Aída' le han dado un disgusto: le han robado el coche en un parking de pleno centro de Madrid. Se trata de un BMW negro, modelo X3 (un todoterreno). Melani ya ha ido a la policía a poner una denuncia, aunque lo peor no ha sido sólo el susto: "Todavía lo estoy pagando", ha dicho muy entre triste y enfadada.

Soraya y Miguel, de aniversario View this post on Instagram A post shared by SORAYA (@soraya82) La cantante y su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, son una gran pareja, y cada día se enamoran más el uno del otro, tal y como nos demuestran a diario. Ahora han celebrado el décimo aniversario del día en el que se conocieron. ¡Qué bonito!

Así es Gala, la hija de Violeta y Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La pareja formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio espera con ansia la llegada de su pequeña, Gala, aunque gracias a la tecnología de las ecografías 5D han podido verle la cara a su hija, que está a puntito de llegar al mundo. ¡Ya no queda nada!

Sara Sálamo e Isco se ponen románticos View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara e Isco son, definitivamente, 'couple goals'. Los dos tienen una relación estupenda de la que presumen cada día, y ahora la actriz ha posteado algunas imágenes privadas de ambos pasándoselo en grande. ¡Qué bonitos son!

Lola Índigo presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by Lola Indigo (@lolaindigo) Las rutinas de baile que Mimi se marca sobre el escenario se tenían que notar por algún sitio, y ahora lo vemos: la cantante de Lola Índigo ¡está más fuerte que el vinagre!

Risto se marca un Isabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El publicista y presentador no ha dudado en compartir un selfie sonriendo porque, según él, eso es lo que les gusta "a los que te quieren bonito" y lo que "les jode a todos los demás". Como dijo Isabel Pantoja, 'dientes,dientes, que es lo que les jode'. Él mismo ha añadido el hashtag con mucho humor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io