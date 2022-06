Victoria Federica Fernando Roi y Ana Ruiz Con 'total look' de Carolina Herrera.

Raquel Sánchez Silva Fernando Roi y Ana Ruiz La presentadora de 'Maestros de la Costura' llegó con un vestido estampado de flores de Carolina Herrera.

Carmen Farala Fernando Roi y Ana Ruiz La ganadora de 'Drag Race España' 2021 fue de las más elegantes con un 'total look' de Carolina Herrera de inspiración años 50.

Paco León Fernando Roi y Ana Ruiz El actor y director fue uno de los invitados que más arriesgó (y acertó) con su look con detalles 'cut-out'.

Lidia Torrent Fernando Roi y Ana Ruiz La hija de Elsa Anka consiguió disimular su tripa de embarazada con un bonito mono bicolor. Eso sí, a nosotros no se nos escapa con estas fotos exclusivas junto a su chico, Jaime Astrain, en Cádiz.

Carola Baleztena Fernando Roi y Ana Ruiz

Dani Muriel Fernando Roi y Ana Ruiz El actor llegó junto a su pareja, Candela Serrat, pero posaron por separado.

Candela Serrat Fernando Roi y Ana Ruiz La actriz apostó por un look en rojo con detalles de volantes.

Thais Blume Fernando Roi y Ana Ruiz

Elena Ballesteros Fernando Roi y Ana Ruiz

Jessica Goicoechea Fernando Roi y Ana Ruiz Con bolso amarillo estilo clutch de Carolina Herrera

Macarena Gómez Fernando Roi y Ana Ruiz La actriz también apostó por el estilo años 50 con un vestido estampado con lunares y flores y gafas XL de Carolina Herrera.

María G. de Jaime y Tomás Páramo Fernando Roi y Ana Ruiz La pareja, que se mostró de lo más romántica, se puso de acuerdo con sus looks en azul marino y blanco.

Marina Carmona Fernando Roi y Ana Ruiz Fiel a sus raíces flamencas, la hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, que ha seguido los pasos en la música de su padre, apostó por un vestido de estampado de lunares de Carolina Herrera. Hablamos con ella el pasado enero, donde nos adelantó sus proyectos.

Marta Carriedo Fernando Roi y Ana Ruiz

Natalia Ferviú Fernando Roi y Ana Ruiz Puso ritmo a la noche junto a Pepino Marino. Llevó vestido, bolso y gafas de Carolina Herrera.

Nerea Barros Fernando Roi y Ana Ruiz

Nerea Garmendia Fernando Roi y Ana Ruiz

Paula Ordovás Fernando Roi y Ana Ruiz Lució vestido de Carolina Herrera y zapatos con plataforma de Valentino.

Topacio Fresh Fernando Roi y Ana Ruiz De las más veraniegas con vestido a rayas multicolor, bolso y gafas de Carolina Herrera.

