Lidia Torrent y el ex futbolista Jaime Astrain están viviendo, con el embarazo que anunciaron hace unas semanas, uno de los momentos más bonitos de sus vidas, esperando así la llegada de su primera hija en común: una niña a la que van a llamar Elsa, como su abuela materna. Pero Lidia y su chico, cuya relación anunciamos con fotos exclusivas en Diez Minutos en 2019, también están aprovechando al máximo estos meses para poder estar juntos antes de que su bebé acapare cada minuto de su día a día. Así, románticos y muy acaramelados, les hemos visto disfrutar de una escapada a las playas de Cádiz después de que ella también quisiera mostrar su barriguita en Instagram.

Lidia, a punto de estrenar maternidad, y su novio se alojaron en un resort de lujo de la playa de La Barrosa, y allí se dedicaron a relajarse y disfrutar de las buenas temperaturas que está haciendo este mes de mayo. Con un bikini verde botella, la joven lució tipazo y una creciente barriguita, que acarició y cuidó cariñosamente Jaime. ¡Qué tierno! Después, la pareja se dedicó a jugar a las palas. Consejos para una nutrición óptima durante el embarazo.



Agencias

Agencias

Agencias

Lidia y Jaime han vivido una bonita historia de amor después de que ella rompiera con Matías Roure, su compañero camarero de 'First Dates'. Tan sólo unas semanas después de aquella noticia, la hija de Elsa Anka se dejó ver con el ex futbolista de lo más cariñosa, una relación que no tardaron en confirmar.

¿Por qué Lidia Torrent y Jaime Astrain han elegido Elsa para su hija?

“Estamos muy emocionados con este bebé”, le confesó Lidia a su compañero Carlos Sobera hace unos días. Fue precisamente a él a quien también le dijo el nombre seleccionado para su pequeña: “Elsa, como su abuela. Si hubiera sido niño nos gustaba Jaime, como se llama mi pareja. Era algo que nos gustaba a los dos, no era por tradición”. Sobre si les gustaría tener más hijos, comentó: “Todo se verá”. Aún así, aún están a tiempo de cambiar de opinión: aquí les dejamos una lista de nombres de niño cortos y sonoros y nombres de niña bonitos y originales para darles más ideas, o mejor, ¡un nombre compuesto!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io