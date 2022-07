Diego Matamoros celebra su cumple más especial View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) El hijo de Kiko Matamoros se encuentra en Hawaii celebrando uno de sus cumpleaños más especiales, y es que lo pasa junto a su chica en un lugar paradisíaco mientras que su padre acaba de regresar de Honduras después de su paso por 'Supervivientes'.

Chenoa se rinde al baile de Paz Padilla View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha compartido lo feliz que está de que Chenoa haya querido hacer su baile de su tienda 'No ni ná'. Un momento con el que ambas parecen haberse divertido.

Nerea Garmendia presume de su primer baño del verano View this post on Instagram A post shared by Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) Nerea Garmendia ha compartido una serie de instantáneas en sus redes sociales para mostrar cómo ha sido su primer baño del verano.

Rafa Nadal disfruta de sus vacaciones tras su lesión View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) Una lesión le impidió poder disputar la semifinal de Wimbeldon. Ahora, con rostro tranquilo ha reaparecido en redes disfrutando de sus vacaciones.

Amaia Salamanca se queda sin su raqueta View this post on Instagram A post shared by Amaia Salamanca (@amaiasalamanca) La actriz exigió a David Broncano que le devolviese la raqueta de tenis que Rafa Nadal había firmado para ella y que Arturo Valls acabó dándole al presentador. Sin embargo, parece que no están dispuestos a devolvérsela.

