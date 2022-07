1 Emma García disfruta de sus merecidas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora vasca ha querido agradecer todo el amor que le han mostrado sus seguidores tras el final de su programa 'Viva la vida' con una fotografía desde su particular paraíso. Con una sombrero de paja y un vestido naranja, Emma demuestra su buen estado de ánimo.

2 El nuevo reto profesional de Marta Riesco View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La novia de Antonio David Flores ha querido compartir su nuevo éxito profesional como reportera dicharachera del nuevo programa de los fines de semana de Telecinco 'Ya es verano'.

3 Sebastián Yantra disfruta de una de sus grandes pasiones View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Después de su éxitosa gira por Europa, Sebastián Yantra ha puesto rumbo a Chile donde tiene planeado dos conciertos en los que están todas las entradas vendidas. Pero antes de subirse al escenario, el cantante ha disfrutado de una de sus grandes pasiones: el esquí.

4 Hailey Bieber y su sesión casera View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) La modelo ha posado así de sexy en lencería en su casa en lo que parecen ser autoretratos. La joven se mantiene inseparable al lado de su marido después de que sufriese un inctus.

5 Anita Matamoros celebra su cumpleaños por todo lo alto View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros ha soplado las velas de su 22 cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto con una celebración de altura al lado de su familia y amigos y con la gran ausencia de su padre.

