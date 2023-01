En este 5 de enero donde todos pedimos los mejores deseos y regalos para los Reyes Magos, la presentadora solo tiene una cosa en mente: "No os pido nada porque ya lo perdí todo", comienza su carta más difícil publicada en Instagram. Ella solo tiene un deseo y está muy relacionado con su hijo con con la influencer Elena Huelva. "La vida de mi hijo no fue en vano. La vida de Elena no fue en vano. La vida de tantos anónimos tampoco", decía la actriz pidiendo al Gobierno que se financie más dinero para la investigación contra el cáncer.

La vida para Ana Obregón es una auténtica tortura desde que sus seres queridos ya no están presentes, pero las pocas fuerzas que le quedan son para estar al lado de las familias y los enfermos de cáncer. Mediante la fundación que creó Aless Lequio, Ana da visibilidad y consigue recaudar para que se elaboren más investigaciones. Una labor que demuestra la magnífica persona que es.