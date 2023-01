Gloria Camila Ortega no se anda con chiquitas cuando se trata de defender a los suyos: lo ha hecho una y mil veces en público y también privado, y ante la última polémica que envuelve a su padre, lo ha vuelto a hacer, y lo ha demostrado en redes sociales con una retahíla de contundentes mensajes que no han dejado indiferentes: la hija de Rocío Jurado ha sacado el carácter del que hacía gala la cantante, y en Instagram, donde nunca ha tenido filtros, ha demostrado que, una vez más, está del lado del torero contra viento y marea.

El diestro se encuentra en plena 'trifulca' con su ex, Ana María Aldón, a la que ha amenazado con demandar después de hablar de él en los platós de televisión, y mientras la propia Ana María ha alucinado, Terelu Campos le ha advertido que quizá es mejor pensárselo dos veces, mientras que Gema Aldón ha recordado que ha habido muchas ocasiones en las que su madre podría haber hablado realmente mal de él y no lo ha hecho por estar a su lado. Gloria Camila ha utilizado sus redes para explayarse con frases lapidarias, en las que no ha mencionado directamente a Gema ni a Ana María, pero en ellas se utilizan calificativos como 'desagradecida'.

El cisma familiar de los Ortega-Aldón no ha sido, sin embargo, lo único que ha copado las redes, y es que Isa Pantoja ha presumido de faceta deportista bastante 'arriesgada', Carla Barber ha sumado un retoque estético más a su cara y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha homenajeado a su padre con una imagen con mucho cariño. No te pierdas nada de la actualidad de los famosos en las redes sociales de este martes 10 de enero y sigue leyendo.