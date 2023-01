La relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano no podía haber acabado de peor manera, y es que los últimos meses han sido un verdadero suplicio para ambos por el cruce de acusaciones en televisión. Lo último tras llegar a su acuerdo de divorcio ha sido la amenaza de demanda del torero a su ex por algunas de sus últimas declaraciones, con lo que la propia Ana María ha alucinado ("¿Nos hemos vuelto locos?", dijo al enterarse), pero a esta nueva polémica se han sumado caras nuevas, y una de ellas ha sido Terelu Campos, que ha enviado un mensaje contundente desde 'Sálvame' a Ortega Cano: "Yo de usted me pensaría demandar a Ana María Aldón, porque a lo mejor decide ya no callarse".

Con esas palabras, Terelu ha pretendido que el torero se piense dos veces meterse en juicios con su ex, y es que ésta, que ahora se encuentra fuerte y apoyada por Rocío Carrasco, tendría información muy jugosa que se habría callado, o incluso sobre la que "no habría dicho la verdad" cuando la sabía "de primera mano", para defenderle públicamente cuando estaban juntos; unas informaciones que "a lo mejor" eran de otra persona. "Ana María Aldón sabe episodios de la vida de José Ortega Cano y Rocío Jurado… cuanto menos, penosos", ha dicho.

Mediaset

La hija de María Teresa Campos también ha querido recordarle que Ana María, que ahora vive su soltería en una casa nueva en Guadalajara, ha "dado la cara" por él en muchas ocasiones, que en algunas quizá podría haberlo hecho hasta sin tener razón, o sin tener motivo para ello porque la situación "ya estaba mal" entre ellos, así que sería mejor evitar meterse en problemas judiciales porque "a lo mejor llega un día y dice '¿a que me hago una docuserie?'". "Piénsese la demanda porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar…", ha sentenciado Terelu sin llegar a terminar la frase, pero dejando muy claro lo que puede pasar. ¿Moverá ficha Ortega Cano... o preferirá echar el freno?

La amenaza de Ortega Cano

El torero ya no se calla tampoco, y en una llamada con Aurelio Manzano en 'Fiesta' terminó estallando: "Estoy jodido, no ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia. Estoy cansado y voy a llevarlo por vía judicial. Si esto sigue así, tomaré esas medidas", amenazó Ana María Aldón no entendía nada, e incluso se planteó si se trataba de una broma de su exmarido, aunque de broma nada, porque llegó también un escrito de su abogado en el que le instaban a no hablar más de la relación tras firmar el divorcio: "Parece que están perdiendo la cabeza; ¿en qué momento he dicho yo algo que se pueda demandar? ¿O en qué momento he dicho yo algo que atente contra el honor de él? Yo no hablo de él, hablo de mí. No hablo de cosas íntimas", se quejó.