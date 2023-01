Hay que vivir debajo de una piedra para que, quien más y quien menos, no conozca a Violeta Mangriñán, o al menos le suene de algo, y es que la joven influencer ha tocado casi todos los palos: ha salido en televisión en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Supervivientes', es una de las influencers más importantes de España, es la novia de Fabio Colloricchio, otro de los influencers más importantes de Italia y cantante profesional... pero la fama de Violeta no le viene de cuna, sino que se la ha currado ella solita en los últimos años, porque cuando era pequeña era una niñita anónima como cualquier otra, como ha demostrado en su último post de Instagram.

La ex superviviente se ha puesto melancólica y ha rebuscado sus mejores fotos de cuando era pequeña: ella sola, con su abuela, con su madre, con su hermana Lili... y una de las más típicas y que casi cualquier niño tendrá en su álbum de infancia: llorando encima de las rodillas de un rey mago. Nosotros nos hemos quedado con la más 'posada', y es que estaba claro desde pequeña que la niña apuntaba maneras: ¡se comía la cámara con su carita de ángel!

El post de Violeta, aunque ha sido el más tierno, no ha sido lo único que hemos visto entre las redes de nuestros famosos este martes 24 de enero: Gustavo González ha compartido su gesto más solidario; Norma Duval nos ha dado envidia desde su viaje a la nieve; Javier Tudela parece estar encantado con su nueva vida en Tailandia a juzgar por sus fotos... y si nos vamos al otro lado del charco, nos encontramos con el lacrimógeno post que Khloe Kardashian ha hecho en Instagram tras perder a su suegra, la madre de Tristan Thompson, a la que adoraba.

