Vicky Martín Berrocal ha querido celebrar sus 50 años por todo lo alto y no nos extraña. No todos los días se cumplen 50 primaveras, así que la ocasión lo merecía. La diseñadora convocaba este sábado por la noche a un nutrido grupo de amigos con los que han soplado las velas. La empresaria comenzó la noche maquillándose en la suite del hotel Intercontinental que utilizaba Ava Gardner cuando venía a Madrid. Allí estaban su inseparable hermana Rocío Martín Berrocal, su madre Victoria Martín Serrano y su hija, Alba Díaz, fruto de su matrimonio con el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', con el que a pesar de haberse separado mantiene una excelente relación. Aunque no ha estado en la gran fiesta que ha organizado Vicky, seguro que ha felicitado a su exmujer.

Una vez, maquillada y peinada para la ocasión, Vicky junto a las mujeres de su vida se ha trasladado hasta el lugar doonde se celebraba su cumpleaños. Enfundada en un traje dorado con falda, top y chaqueta, la diseñadora posaba a la entrada junto a su hija Alba Díaz que se decantó por un conjunto muy similar pero en color negro.

Con el pelo recogido con una larga trenza, un maquillaje en tonos tierra, sandalias negras y una enorme sonrisa, Vicky llegaba a su fiesta. Una celebración al que han acudido una gran cantidad de rostros conocidos que forman parte del círculo más cercano de la empresaria. Antonio Carmona junto a su mujer Mariola Orellana, Marta Sánchez, Elena Tablada, Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo, Boris Izaguirre, Carola Baleztena y su marido, Emiliano Suárez, Jedet o Ariadne Artiles son solo algunos de los invitados a su celebración.