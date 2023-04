Podría parecer que Laura Escanes no es quién para dar consejos sobre no hacerse tatuajes con todos los que ella tiene, pero la experiencia le ha hecho arrepentirse del que tiene dedicado a su ex, nada menos que la firma de Risto Mejide, así que sí, ha querido aconsejar a sus 'followers' para que no cometan el mismo error que ella: "Ni nombres, ni firmas", decía contundente.