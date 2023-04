La semana de los famosos

View this post on Instagram

El jugador más icónico del tenis español lleva un tiempo sufriendo las secuelas de su lesión en el psoas, que no acaba de curarse, por lo que ha tomado la durísima decisión de no jugar el Open de Madrid: "No puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual", ha anunciado.