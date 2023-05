Helena y Cristo han vivido muchos momentos juntos, entre ellos la boda de la diseñadora de joyas. "Que las carcajadas que siempre me sacabas resuenen allá arriba cuando te abran las puertas. Vuela alto, vuela libre y vuela como tú quieras... que fue como siempre fuiste y quisiste. Voy a extrañar mucho esos audios que me ponía en repeat de lo mucho que me hacías reír y te gustaba mi acento americano. 'Waifai'. Nos vemos al otro lado", lamentaba.