Paulina Rubio ha reaparecido realizando una rueda de prensa en la que ha desvelado que está preparando su vuelta a los escenarios. La cantante lleva un tiempo alejada del foco mediático después de las últimas polémicas que protagonizó durante la pandemia. Una de las más sonadas se produjo durante el confinamiento, donde compartió un vídeo a través de sus redes sociales en el que demostró no estar en las mejores condiciones y que rápidamente terminó convirtiéndose en viral.

Tras esto, y en plena guerra con Nicolás 'Colate' por la custodia de su hijo, la cantante dio positivo en un test de drogas que accedió hacerse de manera voluntaria. Todas estas polémicas, unidas a su participación en el concierto 'One World: Together at Home' donde tuvo una actitud distraída olvidándose de sus propias letras hizo que recibiera multitud de críticas y acabase alejándose del foco mediático.

Gtres

Ahora, regresa con una sorprendente noticia, y es que está preparando una gira con una de sus mayores "rivales": Alejandra Guzmán. Las cantantes han desvelado que actuarán en varias ciudades de Estados Unidos gracias a su gira llamada 'Perrísimas Tour'. Una noticia que ha causado una gran expectación entre los fans de las dos artistas.

La rivalidad entre estas dos cantantes mexicanas se produjo hace muchos años, cuando ambas se enamoraron de Erik Rubín. En esos momentos, él era cantante de Timbiriche, banda en la que comenzó Paulina Rubio su carrera artística, y a pesar de que finalmente no quiso estar con ninguna de las dos, ambas comenzaron una guerra pública que ha durado hasta el día de hoy.

Gtres

Ahora, han decidido anunciar que han optado por dejar atrás sus diferencias para realizar una serie de conciertos con los que prometen dar mucho de qué hablar. Sin embargo, por ahora no se les ha podido ver juntas, y es que Alejandra Guzmán no ha podido estar presente de manera física en la rueda de prensa.

Sin duda, una unión que parece haberse visto propiciada por las deudas que lleva arrastrando desde hace varios años Paulina Rubio, y de las que le está costando recuperarse debido al parón que ha sufrido tras la crisis sanitaria producida por el coronavirus.

