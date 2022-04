¿Por qué sonríen los bebés? Lo que significa su sonrisa

Según el diario 'The Sun', Cristiano Ronaldo habría abandonando la ciudad deportiva del Manchester United por temas profesionales. Hoy 21 de abril el futbolista ha querido decir sus primeras palabras tras la dura pérdida de su hijo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen recuperándose del gran palo que les ha tocado vivir y aunque están recibiendo muchísimos apoyos por parte de familiares y amigos, volver a una vida normal parece que va a ser muy complicado.

A través de su cuenta de Instagram, el portugués ha querido expresar cómo se siente días después de comunicar esta triste noticia: "Un mundo… Un deporte… Una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión", escribía el futbolista junto a un trocito de vídeo que resume ese mágico momento.



El pasado martes 19 de abril, el Manchester United se enfrentaba al Liverpool. En este partido no hubo rival, sino una unión por el sufrimiento de la pareja. El dolor ante la tragedia familiar unía a las dos aficiones y cuando el reloj marcó el minuto 7 (número que Cristiano lleva a la espalda) el público se levantaba de sus asientos iniciando una ovación.

A parte de recibir el calor de sus familiares, muchos famosos como los futbolistas Álvaro Morata, Marco Asensio o Isco Alarcón también mandaban mensajes de ánimo a la pareja por este duro momento. Otros famosos como Alessandra Ambrosio, Edurne o India Martínez tampoco dudaban en mostrarles lo mucho que lamentan su dura pérdida.

