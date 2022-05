Rihanna y su chico A$AP Rocky ya son padres de su primer hijo. La cantante de 34 años ya tiene a su bebé en brazos según informan diversos medios norteamericanos como 'TMZ' o 'People'. Según estos digitales, el bebé habría nacido el pasado viernes 13 de mayo en Los Ángeles, California. Por el momento la pareja no se ha pronunciado de cómo se encuentran ni tampoco han desvelado el nombre del nuevo integrante de la familia.

Los músicos anunciaron el embarazo con una sesión de fotos por las que paseaban por un Nueva York nevado a finales de enero, con la cantante vistiendo un abrigo fucsia de Chanel de 1996 que abría para mostrar su abultado vientre. La última vez que se pudo ver a la artista fue el pasado 9 de mayo, ya en Los Ángeles.

Aún se desconoce el sexo del bebé, pero las cámaras pillaron a la artista comprando ropa de bebé y parece que es niña. La superestrella estaba de compras junto a una de sus íntimas amigas cuando fue sorprendida por los paparazzis echando este vestido naranja de bebé a su carro de la compra.

La relación de Rihanna y A$AP Rocky comenzó como una amistad y una colaboración profesional en 2012, cuando publicaron una canción juntos y después el rapero se unió a la gira de Rihanna. En 2020, la de Barbados rompía con el que era su novio hasta entonces y los rumores de romance con el rapero llenaron los digitales.

