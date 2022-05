Para Shakira no corren buenos tiempos, y es que aunque en lo profesional le va siempre estupendamente, en lo personal tiene más de un quebradero de cabeza, y este jueves nos hemos enterado de uno bastante gordo: podría ir a la cárcel. La cantante de 'Whenever, wherever' lleva una larga lucha judicial a la espalda desde que la Agencia Tributaria le reclamara más de 14 millones de euros que no habría declarado. Al parecer, se las habría ingeniado para, presuntamente, evitar pagar una gran cantidad de impuestos entre 2012 y 2014 a través de un entramado de sociedades repartidas por el mundo, incluyendo el haber fijado su residencia en Bahamas (un conocido paraíso fiscal)... pero la cosa ha salido regular.

La también pareja de Gerard Piqué recurrió una sentencia en la que alegó que ella no estuvo viviendo en España en esos años, pero no ha podido desmentir lo que la Fiscalía ya apuntó en 2019: "La querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014, y se ausentó de este país por los motivos indicados anteriormente (el programa 'The Voice' en Estados Unidos), para atender sus compromisos profesionales y de ocio". Repasamos la actuación de Shakira y JLo y los mejores shows de la historia de la Super Bowl.

Hay que recordar que la ley dictamina que si se residen 183 días o más en España, se considera a una persona residente a efectos fiscales, por lo que deberá tributar en nuestro país. Pero Shakira intentó alegar en su día que sólo había tenido "una presencia efectiva de 163, 159 y 178 días" respectivamente en nuestro país. Tampoco se ha podido demostrar que entre 2012 y 2014 estuviera un solo día en Bahamas tras hacer un rastreo de sus redes sociales, sus tarjetas de crédito o facturas. Los abogados de la artista, por su parte, han lanzado un escrito en el que defienden la "conducta intachable" de su defendida en materia fiscal, y han recordado también que en su día ya pagó otros 14'5 millones de euros y otros 3 más en intereses.

Así las cosas, según apunta el auto que salió de la Audiencia de Barcelona el pasado 24 de mayo, "con los datos obrantes cabe considerar que la recurrente era residente habitual en España", por lo que será llevada a juicio por 6 delitos contra la Hacienda Pública. Ahora será la Fiscalía la que tome cartas en el asunto y redacte el escrito de acusación en el que presumiblemente se pedirá pena de cárcel para ella.

