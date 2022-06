Malas noticias para los fans de Justin Bieber. El marido de Hailey Bieber ha compartido con todos sus seguidores el grave problema de salud que está atravesando y que le ha hecho cancelar su gira hasta nuevo aviso. Un virus ha paralizado por completo su vida. Se trata del síndrome Ramsay Hunt, un raro trastorno neurológico que le ha causado parálisis facial. El cantante ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde ha desvelado que está luchando contra un virus grave que le ha dejado paralizado el lado derecho de su rostro.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara", explicó el propio cantautor canadiense, que ha tenido que posponer este viernes su gira por Norteamérica.

Justin Bieber sufre una parálisis facial parcial y tiene problemas para comer, guiñar el párpado y respirar por el orificio de la nariz derecho, parte de su rostro que se encuentra paralizada. El cantante se encuentra muy angustiado por esta enfermedad que se ha presentado de repente en su vida.

"Se ha vuelto muy difícil comer, está siendo extremadamente frustrante, recen por mi” y acompaña el texto de un emoticono con lágrimas en los ojos. De esta manera, Justin se pone en manos de Dios para poder dar solución a esta grave enfermedad que ha paralizado por completo su vida.

"Todo volverá a la normalidad. Hará falta tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", sostuvo en uno de sus últimos mensajes publicados en redes sociales, pidiendo a sus fans que recen por él y por su pronta recuperación.

Lo cierto es que Justin Bieber atraviesa un racha muy complicada. Hace tan solo unos meses, su mujer confesaba haber sufrido un ictus, por el que tuvo que ser ingresada en el hospital y operada de urgencia. Y hace tan solo unos días, la joven perdía a su abuela, tal y como confesaba en redes sociales.

Qué es el síndrome Ramsay Hunt

Es un trastorno neurológico raro caracterizado por la parálisis de parte del nervio facial y una erupción en el oído y en la boca. Es causado por el virus de la varicela zóster, el mismo que causa la varicela en los niños y el herpes zóster en los adultos. Se activa y se propaga para afectar el nervio facil El tratamiento es a través de medicamentos antivirales.

