Kerem Bürsin está de nuevo en España entre rumores de su posible reconciliación con Hande Erçel. El actor de 'Love is in the air' ha vuelto para acudir a la presentación de Olyverse en Madrid junto a Álvaro Morte y Cayetana Guillén Cuervo. Sin duda, una reaparición que no ha dejado indiferente a nadie, y es que el actor siempre genera un gran revuelo cada vez que viene al país. Un evento donde también has estado otros famosos como Anne Igartiburu o Ana Milán.

Esta es la quinta vez que el actor turco regresa a España, un país que ha reconocido que le tiene completamente enamorado tanto por su clima, como por el ambiente que se respira y las personas. ¿Son motivos suficientes para que termine mudándose aquí? Kerem ha aclarado si se plantea esa posibilidad. No te pierdas nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Lo cierto es que su traslado a España no sería nada extraño, y es que cada vez tiene más proyectos profesionales aquí. De hecho, el mismo ha sido el encargado de reconocer durante la rueda de prensa que a parte de los que ya se conocen, tiene nuevos trabajos en nuestro país que pronto se desvelarán, por lo que parece que no tardaremos mucho en volver a verle aquí. De hecho, ha reconocido que está pensando en aprender español para que la siguiente vez que venga los periodistas puedan hacerle algunas preguntas en este idioma.

Sin duda, en caso de mudarse, ya contaría con un gran amigo, Antonio Banderas, con quien se le pudo ver disfrutando de la Semana Santa de Málaga. "Es increíble porque soy muy fan. Es un actor muy importante en el mundo y para mí ha sido un sueño hecho realidad", ha indicado reconociendo que para él han sido muy emocionantes los encuentros que ha tenido con el intérprete español. Descubre todo lo que ha dicho haciendo click en el vídeo.

